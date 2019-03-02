الجوية ترفض فكرة استقالة نائب الرئيس

2019/03/02 | 18:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} أعلنت الهيأة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي، مساء اليوم السبت، عن رفضها التام لفكرة تقديم النائب الاول لرئيس لمجلس النواب حسن كريم استقالته من منصب النائب الاول للهيئة الادارية للنادي.

وكان النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي "حسن كريم" قد حصل على نائب رئيس الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية بالانتخابات التي اجريت السبت الماضي في قاعة نادي العلوية بالعاصمة بغداد.وذكر أمين سر الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية وليد الزيدي في بيان، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، أن" هناك أشخاص يحاولون زعزعة استقرار النادي، حتى بعد اجراء الانتخابات، بعد فوز الهيئة الادارية الجديدة والتي ستقود النادي خلال الاربع سنوات المقبلة".



وأضاف" نرفض بأي شكل من الأشكال، استقالة النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن كريم من منصب النائب الاول لرئيس الهيئة الادارية للنادي، ولا يمكن ان نرى النادي من دونه" لأنه شخصية قدمت للنادي الكثير وكذلك هو احد الشخصيات السياسية المهمة في البلد".



وتابع الزيدي" الانتقادات بحق النائب حسن كريم بسبب فوزه بمنصب نائب رئيس الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية، يقف خلفها اشخاص لا يريدون لهذا النادي الخير، وجميعنا نقف مع النائب الأول من أجل ان يبقى في منصبه ، لأن النادي بحاجة له كونه من الشخصيات المحبة لنادي القوة القوية".انتهى

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