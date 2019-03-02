صحة الكرخ تغلق 4 قاعات لكمال الأجسام جنوبي بغداد

2019/03/02 | 18:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم السبت، اغلاق 4 قاعات لكمال

الاجسام في قضاء المحمودية جنوبي بغداد بسبب لمخالفتها للشروط واستخدام المنشطات والعقاقير

غير الصحية.

وذكرت الدائرة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة

منه، انه “نظمت شعبة الرقابة الصحية في قطاع المحمودية للرقابة الصحية بالتعاون

مع جهاز الامن الوطني و شرطة النجدة في قضاء المحمودية حملة رقابة صحية مسائية على

قاعات كمال الاجسام و مراكز الرشاقة و اسفرت الحملة عن اغلاق (4) قاعات لكمال الاجسام

تمارس العمل بدون اجازة صحية و تستعمل المنشطات و العقاقير الغير مرخصة و عدم التزامها

بالشروط و الضوابط الصحية و تم اغلاق هذه القاعات حسب المادة (96) من قانون الصحة العامة

رقم (89) لسنة 1981”.

واضافت، “علما ان فرق الرقابة الصحية مستمرة بحملاتها

الصحية الصباحية و المسائية للحفاظ على صحة المواطنين و الحد من انتشار الامراض و بالاخص

الامراض الانتقالية”.

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