“تويتر” يغلق حساب خلية الاعلام الامني

2019/03/02 | 18:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلن مركز الاعلام الرقمي، قيام شركة تويتر بتعليق الحساب الرسمي لخلية الاعلام الامني المرتبطة بمكتب رئيس الوزراء العراقي.

وأكد المركز في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الحساب الذي تم تعليقه اُنشئ بتاريخ 18 شباط الماضي، وتم الاعلان عنه في يوم الجمعة 22 من نفس الشهر ، وفيه عشر تغريدات فقط، فضلا عن 420 متابعا في لحظة تعليق الحساب”.





وطالب مركز الاعلام الرقمي، الشركة “بمراجعة قرارها والعدول عنه، واهمية مراجعة قوانينه والانتباه والتحري بمهنية ودقة في الابلاغات التي تصل اليهم، حيث لايجب الاعتماد عليها وجعلها سببا لاغلاق حسابات لا تنتهك المعايير”.





ويرى فريق المركز ان سبب الاغلاق ربما يكون عن طريق حملة ابلاغات وهمية قام بها فريق خاص من المغردين الذي ينتمون لجهات متطرفة، وبالتالي قام تويتر باغلاق الحساب.

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