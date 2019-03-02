2019/03/02 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقالات مشابهة

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي واحمد محمد وراندة رفعت

اقام قطاع الاعلام والاتصال بجامعة الدول العربية – ادارة البحوث والدراسات الاستراتيجية ورشة عمل تحت شعار” توظيف الاعلام وتكنولوجيا الاتصال لمواجهة خطاب الكراهية والتطرف ” .ويأتي انعقاد هذه الورشة العلمية في إطار جهود الأمانة العامة ( إدارة البحوث والدراسات الاستراتيجية) في رصد ومتابعة تطورات انتشار خطاب الكراهية والتطرف في المنطقة العربية، وتهدف الورشة إلى مناقشة كيفية توظيف الإعلام وتكنولوجيا الاتصال لمواجهة هذه الظاهرة، وتحليلها وتقديم رؤية واضحة لصناع القرار حول وسائل مواجهتها.وصرح السفير د.



بدر الدين علالي – الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بأن هذه الظاهرة المستفحلة تفرض علينا تسخير كل الوسائل لمواجهتها في خضم التحديات والأزمات التي تحيط بمنطقتنا.



وفي هذا الشأن أقر مجلس وزراء الإعلام العرب في عام 2013، الاستراتيجية الإعلامية العربية المشتركة لمكافحة الإرهاب، والتي تعمل على تطوير منظومة العمل العربي في هذا المجال.



حيث تقوم هذه الاستراتيجية على تكثيف استخدام وسائل الإعلام لتنمية الوعي العربي، ومواجهة التطرف والتصدي له.



وتكثيف الأداء الإعلامي الموجه إلى الخارج للتعريف بالحضارة العربية، وتوعية الشباب فكريا واجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، وتوظيف طاقاتهم وامكاناتهم وقدراتهم لخدمة مجتمعاتهم.ويشارك في هذه الورشة العديد من الشخصيات الفكرية والأكاديمية المتخصصة وكبار الإعلاميين، وتناقش ثلاث محاور أساسية:المحور الأول: مفاهيم عامة حول: الإعلام الرقمي- خطاب الكراهية والتطرف.المحور الثاني: دور وسائل الإعلام العربي ومدى تأثيرها على المجتمع.المحور الثالث: عرض الأساليب الفنية من تجارب الدول الأعضاء في مجال مواجهة خطاب الكراهية والتطرف ومناقشة ( العصف الفكري ) حول :1- المعالجة الاعلامية لخطاب الطراهية والتطرف .2- تفعيل دور الاعلام لمواجهة تلك الظاهرة .

ولفت إلى أن إدارة البحوث والدراسات الاستراتيجية التابعة لقطاع الإعلام والاتصال تقوم من خلال تنفيذ برنامجها السنوي بتنظيم عدة فعاليات مساهمة منها في تحقيق الأهداف المنشودة من هذه الاستراتيجية ، وتندرج هذه الورشة في هذا الإطار.

ويأتي انعقاد الورشة استكمالا لجهود الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وخطة عمل قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة من أجل حشد الطاقات الإعلامية وتكنولوجيا الاتصال في محاربة خطاب الكراهية والتطرف.

وتهدف الورشة التي تعقد على مدى يوم واحد ، إلى مساعدة الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية لتطوير المؤسسات الإعلامية من القيام بأدوار أكثر فاعلية في مواجهة التحديات التي تواجه المجتمعات العربية وعلى وجه الخصوص قضية الإرهاب التي تطرح نفسها بقوة على المشهد السياسي والأمني والإقتصادي والاجتماعي بالمنطقة العربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توظيف الاعلام وتكنولوجيا الاتصال لمواجهة خطاب الكراهية والتطرف) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توظيف الاعلام وتكنولوجيا الاتصال لمواجهة خطاب الكراهية والتطرف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الصحافة المستقلة).