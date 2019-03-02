وزير الاتصالات يقدم خطة عمل لشركة “هواوي” بشأن مشاريع الوزارة

2019/03/02 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)… اعلنت وزارة الاتصالات، السبت، ان وزيرها نعيم ثجيل الربيعي قدم خطة عمل لشركة “هواوي” بشأن مشاريع الوزارة، مؤكدة أنه عبر عن استيائه من “النتائج السلبية” في اداء الشركة.

وقالت الوزارة في بيان إن “وزير الاتصالات نعيم ثجيل الربيعي اعرب عن استيائه من النتائج السلبية في اداء شركة (هواوي) الصينية العاملة في المشاريع التي تقوم بها لصالح وزارة الاتصالات العراقية”.

وأضافت أن “الربيعي قدم خطة عمل لهذه الشركة كفرصة ثانية من اجل تقديم اداء افضل وبداية لعلاقات استراتيجية مع هذه الشركة التي تعتبر من افضل الشركات العالمية في تقديم حلول الاتصالات والبنى التحتية”، موضحة أن “هذا الامر جاء ذلك خلال اجتماع مطول مع سن نائب رئيس شركة هواوي وجايسن مدير عام الشركة في الشرق الاوسط والذي عقد على هامش مشاركة العراق في مؤتمر MMC19 في مدينة برشلونة الاسبانية”.

ولفتت الوزارة الى أن نائب رئيس الشركة “اعلن عن تضامنه الكامل مع رؤية الربيعي وتفهمه لأستيائه، ووعد بمتابعة المشاكل التي طرحها الوزير والوفد المرافق له شخصيا وبشكل عاجل من اجل اعادة الثقة وتمكين وزارة الاتصالات من الوصول لاخر التقنيات التي تقدمها الشركة”.



(النهاية)

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