2019/03/02 | 18:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..تلعب الإمارات العربية المتحدة مع بعض الأنظمة العربية دورًا محوريًا لتمرير الصفقة الخبيثة المعروفة باسم (صفقة القرن) والساعية لطمر القضية الفلسطينية مقابلة الاعتراف بالكيان الصهيوني الإسرائيلي (دولة).وحاول الأكاديمي الإماراتي “عبدالخالق عبدالله” المعروف بأنه مقرب من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، الترويج لصفقة القرن بما تحمله من استثمارات مالية قال إنها ستعود […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإمارات تواصل دورها الخبيث بالضغط على الفلسطينيين لتمرير “صفقة القرن” alansaar.

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