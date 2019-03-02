2019/03/02 | 18:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..كشفت صحيفة “شتيرن” ألمانية ،السبت،عن خطورة الأسلحة الروسية الجديدة التي أعلن عنها رئيس الدولة الروسية فلاديمير بوتين.وقالت الصحيفة: “من الأسلحة الروسية الجديدة المُنتظرة صاروخ “تسيركون” وقال رئيس الدولة الروسية إن العمل في صنع هذا الصاروخ يتواصل ولا بد من إنجازه في وقت محدد”.وبينت أن “سرعة صاروخ “تسيركون” تفوق سرعة الصوت 9 مرات”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صحيفة: هذا الصاروخ بمقدوره تدمير “البنتاغون” alansaar.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة: هذا الصاروخ بمقدوره تدمير “البنتاغون”) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحيفة: هذا الصاروخ بمقدوره تدمير “البنتاغون”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الانصار).