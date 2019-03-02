2019/03/02 | 18:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أصدرت القوى التركمانية، السبت، اربعة توصيات بعد اجتماع موسع حضرته الاحزاب والقوى السياسية التركمانية واعضاء مجلسي النواب ومحافظة كركوك من التركمان.وذكر بيان للقوى تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم (2 اذار 2019)، أن “الاجتماع بحث الوضع السياسي والامني في العراق عمومًا والمناطق التركمانية خصوصًا، وقدم رئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب ارشد الصالحي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوى التركمانية تصدر 4 توصيات في اجتماع مع سياسيي ومسؤولي كركوك) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوى التركمانية تصدر 4 توصيات في اجتماع مع سياسيي ومسؤولي كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).