“عدها حق”: ساحة التحرير على موعد مع تظاهرة نسائية “حاشدة”

2019/03/02 | 18:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس دعا جمع من الناشطات المدنيات العراقيات، إلى تظاهرة نسائية حاشدة في ساحة التحرير، ويم الجمعة المقبل الموافق للـ 8 آذار 2019.وقالت منسقات التظاهرة، في بيان، تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم (2 آذار 2019)، إنه “في أول مبادرة نسوية عراقية جادة منذ عام 2003 تنطلق مظاهرات حاشدة من بغداد تحت مسمى مبادرة […]

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