مصر تدعو إلى التهدئة وتغليب لغة الحوار بين الهند وباكستان

2019/03/02 | 18:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت، إلى التهدئة ووقف التصعيد بين باكستان والهند.وأكدت مصر على أهمية تغليب لغة الحوار

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