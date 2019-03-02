ادارة المكلي تطلق مفاجأة من العيار الثقيل لعشاق النادي هذه فحواها

2019/03/02 | 18:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشر موقع "لو سبورت"، اليوم السبت، خبرا عن نية "فلورنتينو بيريز" رئيس نادي ريال مدريد الإسباني إقالة المدرب الأرجنتيني "سانتياغو سولاري" نهاية الموسم الحالي وتعيين البرتغالي جوزيه مورينيو خلفا له.

وكان النادي الملكي يعاني منذ رحيل المدرب الفرنسي "زين الدين زيدان"، من تراجع واضح في النتائج، إذ ودع الفريق كأس ملك إسبانيا على يد غريمه التقليدي برشلونة، ويبتعد بفارق 9 نقاط كاملة عن النادي الكتلوني متصدر الدوري الإسباني.

وأضاف الموقع، أن" بيريز يريد إعادة بناء فريق جديد، يستطيع الوقوف على منصات التتويج في المواسم المقبلة، ويرى أن مورينيو هو القادر على قيادة الفريق".

انتهى..م.ر

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