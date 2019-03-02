الكشف عن شبكة من البحيرات تحت أرض “المريخ”

2019/03/02 | 18:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… التقطت مسبارات أوروبية وأمريكية, السبت, عدداً من الصور يُعتقد أنها شبكة من البحيرات تحت أرض كوكب المريخ.وذكرت مجلة “journal of geophysical research” في تقرير أطلعت عليه وكالة/ المعلومة/ إن “علماء تابعون لوكالة ناسا الفضائية والوكالة الأوروبية أجروا دراسة أكدت أنه كان هناك سلسلة من البحيرات كانوا مرتبطين ببعضهم البعض (تحت الأرض)”.وأضافت, […]

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