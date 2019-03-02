علاوي: اقليم كوردستان مفتاح استقرار العراق

2019/03/02 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وصف زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي يوم السبت اقليم كوردستان بأنه "مفتاح استقرار العراق".

جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع كوسرت رسول علي نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم السبت، في مدينة اربيل ، الدكتور أياد علاوي رئيس ائتلاف الوطنية.

وذكر بيان صادر عن مكتب علي ان الجانبين "اكدا ضرورة ان تدخل العلاقات بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية مرحلة جديدة، وان يضعا الخلافات جانبا وان يكون لهما تفهم مشترك وجديد للملفات".

في جانب آخر من اللقاء، ناقش الجانبان الاوضاع الراهنة في اقليم كوردستان والعلاقات بين الاطراف السياسية، وشددا على ضرورة تطبيع العلاقات بين الاطراف السياسية وان تجتمع الاطراف السياسية لإنهاء المشاكل.

وفي هذا الصدد نقل البيان عن علي قوله ان "الاتحاد الوطني الكوردستاني كما كان دائما مع وحدة الكلمة والموقف بين الاطراف السياسية والآن ايضا هو حامل هذه الفكرة ويريد ان تصبح الشراكة الحقيقة اساسا للحكم في اقليم كوردستان".

من جانبه، اعرب علاوي عن تمنياته في تهدئة الاوضاع في اقليم كوردستان وانهاء المشاكل، وقال ان "اقليم كوردستان مفتاح استقرار العراق، والعراق مفتاح الاستقرار في المنطقة".

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