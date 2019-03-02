الجزائر..غموض يلف مصير ترشح بوتفليقة وأنباء عن تدهور صحته

2019/03/02 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يلف الغموض مصير ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، لولاية خامسة، مع اقتراب إغلاق باب الترشح، وسط أنباء عن تدهور صحته في سويسرا.

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