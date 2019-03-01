وزير الثقافة والسياحة:بتضحيات الحشد والقوات الأمنية افتتح مهرجان النخيلة الثقافي الثالث في كربلاء المقدسة

2019/03/02 | 18:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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افتتح وزير الثقافة والسياحة والاثار الدكتور عبد الامير الحمداني، اليوم السبت 2 اذار ، مهرجان النخيلة الثقافي الثالث ، في مدينة كربلاء المقدسة, مؤكد انه بتضحيات الحشد والقوات الأمنية وينشر الثقافة والأدب والعلوم في كافة ارجاء المعمورة.

وقدم الدكتور الحمداني في كلمة الافتتاح ، “الشكر والامتنان للقوات الأمنية والحشد الشعبي لتضحياتهم وبطولاتهم التي بذلوها ليبقى العراق يتنفس الهواء وينشر الثقافة والادب والعلوم في كافة ارجاء المعمورة كما عهده العالم”, مبينا ان “الوزارة عازمة على إحياء كل المعالم الثقافية والأدبية والاثارية “، مشيرا الى انه ، “من حق العراقي ان يفتخر بين الأمم بما يمتلكه من ارث ثقافي وتاريخي” ،

واضاف الحمداني ان ” الوزارة عازمة على توفير البيئة الحقيقية للثقافة والمثقفين واعطاء هذه الشريحة الاجتماعية كل مستحقاتها لدورها في بناء البلاد اجتماعيا وثقافيا ومواجهة الافكار الهدامة التي تريد ان تنال من وحدتنا ووطننا”, مشيرا الى ان ” من خطط الوزارة المستقبلية العمل على إحياء السياحة في البلاد ومواجهة وتذليل كل العقبات التي تعترضها “.

هذا واجرى الدكتور الحمداني جولة في اروقة الخان حيث عرضت لوحات فنية مختلفة وكتب لدور نشر متعددة ، كما اهدى سفير الطفولة العراقية هاشم سلمان قلادة الابداع للسيد الوزير لدوره في احياء الثقافة العراقية من جديد”.

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