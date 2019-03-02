2019/03/02 | 18:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / اعتقال معلم بحوزته قطعة سلاح نوع V16a4في سوق الشيوخ

واع / مكتب ذي قار / س .ع

اعلنت قوات الشرطة في محافظة ذي قار ، السبت، عن اعتقال معلم ضبط بحوزته قطعة سلاح نوع V16a4في سوق الشيوخ.

وذكر بيان لمديرية شرطة ذي قار تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان" احدى دوريات مركز شرطة التابع لقضاء سوق الشيوخ من القاء القبض على متهم يرمز لاسمه (ر.



ك.



ق) 39 عاما يعمل بصفة (معلم) يقود سيارة نوع (دوج جورني)".

وأشار ان" عملية القبض جاءت بعد ضبط بحوزته قطعة سلاح نوع V16a4)) و )14( مخزن لنفس البندقية"، لافتا الى انه" عرض المتهم على قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق احكام المادة )24( من قانون الأسلحة".





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