الجيش الليبي يسيطر على منطقة القطرون جنوبي البلاد ضمن حملة ضد الجماعات الإرهابية

2019/03/02 | 18:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية

الليبية خليفة العبيدي، اليوم السبت، أن قوات الجيش الليبي تدخل بشكل

سلمي إلى منطقة القطرون جنوبي البلاد وسط ترحيب أهالي المنطقة.وقال العبيدي، إن “القوات المسلحة العربية الليبية تدخل سلميا إلى

منطقة القطرون وسط ترحيب واستقبال أهالي المنطقة لقوات بالجيش بعد أن

تم بسط السيطرة على بلدة أم الأرانب والحميرة وزويلة الواقعة بحوض

مرزق، وذلك ضمن العملية التي أطلقها القائد العام للجيش الليبي المشير

خليفة حفتر لتطهير الجنوب من قبضة الجماعات الإرهابية والعصابات

الإجرامية الوافدة من كافة مناطق الجنوب الليبي”.

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