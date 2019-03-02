القوى التركمانية تحذر من اقحام كركوك في المزايدات السياسية

2019/03/02 | 18:55

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عقدت الاحزاب والقوى السياسية التركمانية واعضاء مجلسي النواب

والمحافظة التركمان اجتماعًا في الجبهة التركمانية العراقية بكركوك

يوم السبت الموافق 2آذار 2019.

وجرى في الاجتماع بحث الوضع السياسي والامني في العراق عمومًا

والمناطق التركمانية خصوصًا، كما وقدم رئيس الجبهة التركمانية

العراقية النائب ارشد الصالحي عرضًا تضمن مشاركته في الاجتماع

التشاوري الذي عقده رئيس الجمهورية بتاريخ 27 شباط 2019، في العاصمة

بغداد.وصُدر عن الاجتماع ما يلي:1.



تؤكد الاحزاب والقوى السياسية التركمانية بعدم إدراج قضية كركوك

وتشكيل الحكومة المحلية فيها كصفقة سياسية بين الحزبيين الكرديين

خلال مفاوضاتهما في تشكيل حكومة الإقليم ومجريات إكمال الكابينة

الوزارية في بغداد.2.



تؤكد الاحزاب التركمانية جميعًا رفضها القاطع لأي انتشار للقوات

الامنية خارج سلطة الحكومة الاتحادية في محافظة كركوك والمناطق

الاخرى وضرورة انسحاب اية قوات خارج عن سلطة الحكومة الاتحادية الى

خارج الحدود الادارية لمحافظة كركوك .3.



دعوة قائد العمليات المشتركة اللواء سعد حربية إلى ضرورة الحفاظ

على ثروات كركوك النفطية من عمليات التهريب والسرقات .4.



تدعو الاحزاب التركمانية جميعًا إلى ضرورة تطبيق مبدأ الإدارة

المشتركة بين مكونات المحافظة، وضرورة تطبيق الإدارة المشتركة في

إدارة الملف الأمني في المحافظة والشرطة المحلية.الاحزاب والقوى وممثلي التركمانفي مجلسي النواب ومحافظة كركوك

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