قائد قاطع الشمال للحشد يبحث مع قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة التنسيق لتأمين منطقة مسؤوليتهما

2019/03/02 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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بحث قائد قاطع الشمال للحشد الشعبي يلماز النجار مع قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة التنسيق لتأمين منطقة مسؤوليتهما.

وقال اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى ان، قائد قاطع الشمال للحشد الشعبي يلماز النجار ومعاونه الحاج ابومصطفى الامامي وآمر لواء 16 في الحشد الشعبي الحاج ابوثائر البشيري ومعاونه الحاج غريب تازلي زاروا، اليوم، قيادة المقر المتقدم للقوات المشتركة في كركوك اللواء الركن سعد حربية وتباحثوا الامور العسكرية والتعاون والتنسيق المشترك بين الطرفين لتأمين المنطقة.

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