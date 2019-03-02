لاعبة غولف مثيرة وموهوبة تذهل مستخدمي التواصل الاجتماعي (فيديو)

2019/03/02 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تزداد شهرة لاعبة الغولف الإنجليزية ليوسي روبسون، على الإنستغرام بعد نشرها لمقاطع فيديو مذهلة تبين براعتها في هذا النوع من الرياضة.

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