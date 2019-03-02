2019/03/02 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة قرارا عاجلا، في وقت تتردد أنباء عن "وضعه الصحي الحرج"، حيث يتلقى العلاج في العاصمة السويسرية جنيف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد تسريب "مكالمة خطيرة"... الرئيس الجزائري يصدر قرارا عاجلا من سويسرا) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد تسريب "مكالمة خطيرة"... الرئيس الجزائري يصدر قرارا عاجلا من سويسرا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).