إثيوبيا تحتفل باليوم الوطني لهزيمة القوات الإيطالية ونيل استقلالها

2019/03/02 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحيا رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، اليوم السبت، الذكرى 123 لانتصار معركة العدوة، والتي هزم فيها الأثيوبيون القوات الإيطالية وحصلوا على استقلالهم.

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