بابل ترفض شمول جرف الصخر بالتعويض المالي دون غيرها من مناطق شمالي المحافظة

2019/03/02 | 18:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابل/ جليل الغزيرفضت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بابل، اليوم السبت، الاقتصار على ناحية جرف الصخر شمالي المحافظة بشأن شمولها بمبالغ تأهيل المناطق المتضررة من الإرهاب وطالبت بشمول جميع مناطق شمال بابل، فيما أكدت أن عودة العوائل إلى الناحية مشروط بسلامة موقفهم الأمني.

وقال رئيس اللجنة الأمنية في المجلس علي الدلي في حديث لمراسل وكالة النبأ للأخبار، أن "مجلس المحافظة يطالب بشمول جميع مناطق شمال بابل بالمبالغ المالية الخاصة بأعمار المناطق المتضررة من الإرهاب وعدم الاقتصار على ناحية جرف الصخر فقط"، لافتا إلى، أن "جميع مناطق شمال بابل تضررت من جراء تواجد الجماعات الإرهابية في ناحية جرف الصخر وتعرضت للعديد من العمليات الإرهابية وتوقفت عجلة الاعمار فيها لأكثر من ٥ سنوات".

وأشار الدلي الى، أن "مجلس المحافظة يعمل على إعادة العوائل النازحة من جرف الصخر الى مناطق سكناها مشروطا بسلامة موقفها الأمني وبرائتها من دعم تنظيم داعش".

واضاف أن "القضاء العراقي بصدد الانتهاء من تدقيق آلاف الملفات المتعلقة بعوائل ناحية جرف الصخر للتأكد من سلامة مواقفهم الأمنية "، مشددا على " عدم السماح للمتورطين مع تنظيم داعش بالعودة إلى الناحية إطلاقا لضمان عدم تكرار الأعمال الإرهابية من جديد".

تحرير: عامر الشيباني

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