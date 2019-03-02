فنون النبأ يشارك بمعرضين ضمن مهرجان النخيلة الدولي

2019/03/02 | 18:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء/ عدي الحاجشارك قسم فنون النبأ التابع لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام بمعرضين لفن رسوم الكاريكاتير ضمن مهرجان النخيلة الثقافي الدولي في دورته الثالثة والموسومة (دورة الكاتب والروائي المرحوم الدكتور علاء مشذوب).

وقال مسؤول القسم، الفنان عبد الأمير الركابي، لمراسل وكالة النبأ للأخبار، إن "قسم فنون النبأ شارك وللمرة الثالثة على التوالي ضمن فعاليات ونشاطات مهرجان النخيلة الثقافي الدولي والذي يقام على أرض خان النخيلة وعلى مدى يومين متتاليين بحضور وزاري وحكومي محلي وجمهور ثقافي غفير".

وأضاف الركابي، أن "مشاركة القسم هذا العام جاءت بإقامة معرضين هما المشاركة (19-20) له بفن رسوم الكاريكاتير أحدهما تحت شعار (حضارتنا تنتصر) والخاص بلوحات عبرت عن مفهوم الإعلام والصحافة الدولية والمحلية من خلال تغطيته للتراث والحضارة العراقية التي تهدمت جراء الأعمال الإرهابية لتنظيم عصابات داعش، وشارك في المعرض 25 فناناً عراقياً من مختلف المحافظات ومن الجالية في بعض الدول العربية والأجنبية وبعدد 40 لوحة سلّطت الضوء على مفهوم المواطنة وحُب الحضارة والتراث العراقيين".

وتابع الركابي "أما المعرض الثاني فكان خاص ببطولات قواتنا الأمنية في الجيش والشرطة والحشد الشعبي المقدس بحربهم ضد تنظيم داعش الإرهابي، وجاء تحت شعار (حشدٌ وإنتصار) بمشاركة 20 فناناً عراقياً من مختلف المحافظات بأكثر من 20 لوحة جسّدت تلك البطولات الجِسام منذ إنطلاق الفتوى المباركة حتى تحقيق النصر الكبير على فلول تلك العصابات الإرهابية".

وختم الركابي "لاقى المعرضين حضوراً وإستحساناً كبيرين من قبل اللجنة التحضيرية والمنظّمة وكذلك من قبل المسؤولين والمشاركين وضيوف المهرجان الذين أشادوا بجميع الفنانين ولوحاتهم الغنّية بالمفاهيم والمواضيع الهادفة والمعبّرة عن التعايش السلمي والدفاع عن الحضارة والتراث والإنتصارات الكبيرة".



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