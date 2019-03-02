2019/03/02 | 19:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعجاب 0

اعلن نادي الطلبة، السبت، تسمية ثائر احمد مدرباً للفريق الكروي خلال منافسات الموسم الجاري.

وذكر النادي في بيان مقتصب تلقته وكالة صدى، ان “إدارة النادي سمت ثائر احمد مدرباً للانيق ويساعده مهدي كاظم وعماد هاشم مدربا للحراس”.

تجدر الاشارة إلى أن الادارة اقالت الكادر التدريبي بقيادة يحيى علوان لتراجع نتائج الفريق.

اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ثائر احمد مدرباً لنادي الطلبة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ثائر احمد مدرباً لنادي الطلبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).