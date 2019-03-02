علاوي: إقليم كردستان مفتاح استقرار العراق والمنطقة

2019/03/02 | 19:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

استقبل

نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني كوسرت رسول، اليوم السبت، رئيس ائتلاف

الوطنية أياد علاوي، فيما اكد الاخير ان الاقليم مفتاح استقرار العراق والمنطقة.

وقال

مكتب رسول في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن الاخير “استقبل اليوم،

رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، وخلال اللقاء الذي حضره ارسلان بايز وعماد احمد وسعدي

احمد بيره اعضاء المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، ناقش الجانبان العلاقات

بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية والاوضاع بعد الحرب ضد الارهاب في المنطقة، وشدد

الجانبان على ضرورة توحيد الجهود لمواجهة الارهاب والقضاء على الارهابيين بشكل نهائي

في المنطقة”.

وشدد

كوسرت رسول على “ضرورة ان تدخل العلاقات بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية

مرحلة جديدة، وان يضعا الخلافات جانبا وان يكون لهما تفهم مشترك وجديد للملفات”.

من جانب

آخر من اللقاء، “ناقش الجانبان الاوضاع الراهنة في الاقليم والعلاقات بين الاطراف

السياسية، وشددا على ضرورة تطبيع العلاقات بين الاطراف السياسية وان تجتمع الاطراف

السياسية لانهاء المشاكل”.

وفي

هذا الصدد، قال كوسرت رسول، وفق البيان، ان “الاتحاد الوطني الكردستاني كما كان

دائما مع وحدة الكلمة والموقف بين الاطراف السياسية والآن ايضا هو حامل هذة الفكرة

ويريد ان تصبح الشراكة الحقيقة اساسا للحكم في اقليم كردستان”.

من جانبه،

تمنى اياد علاوي “تهدئة الاوضاع في اقليم كردستان وانهاء المشاكل”، مبينا

ان “اقليم كردستان مفتاح استقرار العراق، والعراق مفتاح الاستقرار في المنطقة”.

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