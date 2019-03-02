القوى التركمانية تحذر من إقحام كركوك في المزايدات السياسية

2019/03/02 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت القوى التركمانية من إقحام محافظة كركوك في المزايدات السياسية وطالبت الاحزاب والقوى السياسية التركمانية، واعضاء مجلسي النواب والمحافظة، خلال اجتماع لها بعدم إدراج قضية كركوك وتشكيل الحكومة المحلية فيها كصفقة سياسية بين الحزبيين الكرديين خلال مفاوضاتهما في تشكيل حكومة الإقليم، ومجريات إكمال الكابينة الوزارية في بغداد.

واكدت الاحزاب التركمانية رفضها القاطع لأي انتشار للقوات الامنية خارج سلطة الحكومة الاتحادية في محافظة كركوك والمناطق الاخرى، وضرورة انسحاب أية قوات خارج سلطة الحكومة الاتحادية الى خارج الحدود الادارية لمحافظة كركوك، وضرورة تطبيق الإدارة المشتركة في إدارة الملف الأمني في المحافظة والشرطة المحلية.

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