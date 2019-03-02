بالوثائق.. التعليم تعلن عن منح دراسية هندية

2019/03/02 | 19:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت وزارة التعليم العالي عن توفر 15 منحة دراسية ممنوحة الى العراق من قبل الحكومة الهندية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان "هذه المنح تأتي في اطار برنامج المنحة الدراسية العامة GSS للعام الدراسي 2018-2019 لنيل شهادة الماجستير والدكتوراه علما ان اخر موعد للتقديم هو 10-03-2019".انتهى

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