زج الاطفال بتحدي جنوني جديد

2019/03/02 | 19:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تتواصل التحديات الغريبة على الإنترنت، التي يتحول بعضها ظاهرة عالمية، غير أن أجدد هذه التحديات أثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، كونه يشمل الأطفال والرضع.

ويتمثل التحدي الأخير، الذي اجتاح وسائل التواصل الاجتماعي، بإلقاء الآباء شرائح الجبنة على وجوه أطفالهم.وأثناء رمي شرائح الجبنة على وجوه الأطفال، يقوم الرامي بتصوير ذلك ونشر مقطع الفيديو على الإنترنت.وذاع صيت هذا التحدي، بعدما نشر شخص على حسابه في تويتر لقطة فيديو وهو يلقي شريحة جبنة على وجه أخيه الصغير.وعاد لاحقا ليسحب اللقطة مشيرا إلى أنه لم يكن يتوقع حدوث كل هذا الأمر وأن يصبح الفيديو من الأكثر مشاهدة.ومع ذلك انتشرت لقطات فيديو يمكن وصفها بأنها أكثر جنونا، بحيث أن أحد الفيديوهات المتعلقة بتحدي الجبنة حظي بمشاهدات وصلت إلى 8 ملاين مشاهدة.وأظهرت بعض فيديوهات "تحدي الجبنة"، الأطفال وهم يبكون وآخرون وهم يضحكون، بينما أظهرت لقطات أخرى أطفالا وقد تعرضوا لصدمة جراء إلقاء الجبنة على وجوههم.وتعرضت بعض اللقطات لانتقادات من قبل المتابعين، بالرغم من أن الغالبية من ردود فعل الأطفال كانت الضحك.انتهى

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