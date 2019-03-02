الصحة:أكثر من 7 ملايين مدخن في العراق للأعمار بين 18 الى 60 عاما

2019/03/02 | 19:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أفاد مصدر مسؤول في وزارة الصحة، السبت، عن وجود أكثر من 7 ملايين مدخن في العراق وفق آخر إحصائية أجرتها الوزارة، مبينا ان الإحصائية شملت الأعمار من 18 الى 60 عاما.وذكر المصدر لـ/المعلومة/ ان “وزارة الصحة أجرت مسح في عموم العراق عدا اقليم كردستان عن عدد المدخنين في العراق”.وأضاف ان […]

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