القوة الجوية ترفض استقالة حسن الكعبي

2019/03/02 | 19:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد… أعلنت الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي، السبت، عن رفضها التام لفكرة تقديم النائب الأول لرئيس لمجلس النواب العراقي حسن كريم، استقالته من منصب النائب الاول للهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية.وذكر أمين سر الهيئة وليد الزيدي في بيان تلقت وكالة/ المعلومة /، نسخة منه، إن “هناك أشخاص يحاولون زعزعة استقرار النادي، […]

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