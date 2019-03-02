النجباء: هذا المؤامرات التي تفتعلها السفارة الأمريكية في العراق

2019/03/02 | 19:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..كشفت حركة النجباء ،السبت، عن المؤامرات التي تفتعلها السفارة الأمريكية في العراق بالتعاون مع ضباط المخابرات لخلق الفتن التي تعصف بالبلاد.وقال معاون الأمين العام لحركة النجباء، نصر الشمري إن “العدد الحقيقي للقوات الأمريكية القتالية في العراق هو 18 ألف مقاتل مع كامل معداتهم الحربية ويضاف لهم ألاف من الموظفين والأجهزة الساندة”.واضاف ان […]

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