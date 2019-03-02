المجلس الانتقالي يحذر من استبعاده من محادثات السلام اليمنية

2019/03/02 | 19:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جنيف – قال قيادي انفصالي من جنوب اليمن إن أي اتفاق سلام يبرم بوساطة الأمم المتحدة ولا يعالج رغبة الجنوب في تقرير

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