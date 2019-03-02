زلزال بقوة 6 درجات يضرب ساحل اليابان الشمالي

2019/03/02 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ضرب زلزال قوي بلغت قوته 6.9 درجة على مقياس ريختر، اليوم السبت، الساحل الشمالي.

وبحسب صحيفة “ديلي اكسبريس” البريطانية، وقع الزلزال على بعد 114 ميلًا، جنوب شرق مدينة “نيمور” على عمق 10 كيلو مترات”، فيما قدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية “JMA”، قوة الزلزال المبدئية بقوة 6.9 درجة على مقياس ريختر، مشيرة إلى أنه من غير المحتمل وقوع أضرار وخسائر خطيرة، كما لم تصدر أي تحذيرات من تسونامي”.

وكان علماء جيولوجيون يابانيون حذروا من أن” زلزالا قوته 7 أو 8 درجات من المرجح أن يضرب اليابان على طول حلقة النار في المحيط الهادئ في السنوات الثلاثين القادمة”ِ.

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