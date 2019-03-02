2019/03/02 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعجاب 0

أدان نائب رئيس مجلس النواب العراقي د.



بشير حداد وبأشد العبارات الإعتداء الإرهابي الذي استهدف المدنيين في المجموعة الثقافية للجانب الأيسر من مدينة الموصل وأدى للأسف الى وقوع عدد من الضحايا الأبرياء.الحداد في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي وتلقته وكالة صدى، طالب القيادات العسكرية والأمنية بمراجعة جادة للملف الأمني وبالأخص في نينوى و المناطق المحررة، وضرورة تشخيص الخلل ومعالجة الخروقات ومحاسبة المقصرين وتفعيل الجهد الاستخباراتي، وتكثيف الجهود من قبل كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية لملاحقة الخلايا الإرهابية النائمة والقضاء عليهم أينما كانوا وتثبيت الأمن والاستقرار وحماية أرواح المواطنين.الرحمة و الكرامة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى، وأحر التعازي والصبر والسلوان لذوي جميع الضحايا ولأهل نينوى الشرفاء.

اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بشير حداد يدين بشدة الإعتداء الإرهابي في الموصل ويدعو الى مراجعة جادة للملف الأمني) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بشير حداد يدين بشدة الإعتداء الإرهابي في الموصل ويدعو الى مراجعة جادة للملف الأمني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).