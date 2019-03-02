إقليم كوردستان يستقبل 21 مختطفا ايزيديا من سوريا ويعلن تفاصيل عملية التحرير

2019/03/02 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ استقبل مدير مكتب انقاذ المختطفين الايزيديين في دهوك حسين القائيدي يوم السبت الناجين والناجيات من الكورد الايزيديين والبالغ عددهم (21) مختطفا من اهالي قضاء سنجار.

وقال القائيدي في تصريح ادلى به للصحفيين اليوم، ان هؤلاء المختطفين تم تحريرهم من سوريا قبل فترة قصيرة ومن ضمنهم (18) طفلا و(3) نساء .

واكد ان مكتب انقاذ المختطفين مستمر في عملية تحرير المختطفين والمختطفات من قبضة ارهابيي داعش.

وتابع القائيدي "نحن قمنا بتوسيع شبكاتنا خاصة في سوريا بخصوص تحرير المختطفين في سوريا ولدينا تواصل مستمر ونامل ان يتم تحرير مجموعة اخرى في الأيام القليلة القادمة".

وأضاف ان "داعش اختطف في الثالث من اغسطس /اَب 2014 في بلدة شنكال اكثر من (6417 ) ايزيديا من كلا الجنسين ولحد الان تمكنا من تحرير (3371) مختطفا".

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