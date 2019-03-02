بارزاني وعلاوي يبحثان الاوضاع السياسية العراقية والاقليمية

2019/03/02 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بحث زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مع رئيس الائتلاف الوطني العراقي اياد علاوي، اليوم السبت، الاوضاع السياسية في العراق والمنطقة وتبادلا الاراء بشأن تطور العملية السياسية في العراق واقليم كوردستان.

وجاء في بيان نشر على موقع بارزاني، واطلعت عليه شفق نيوز، انه استقبل فيس منتجع صلاح الدين باربيل ، اليوم السبت، رئيس الائتلاف الوطني العراقي اياد علاوي والوفج المرافق له.

وقال البيان ان اللقاء شهد تسليط الضوء على الاوضاع السياسية في العراق والمنطقة.

واضاف البيان ان الجانبين تبادلا الاراء بشأن التطورات الحاصلة في العملية السياسية في العراق واقليم كوردستان ومعالجة المشكلات بين اربيل وبغداد.

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