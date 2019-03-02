دراسة تكشف عن شبكة من البحيرات تحت أرض “المريخ”

2019/03/02 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقطت مسبارات أوروبية وأمريكية, اليوم السبت, عدداً من الصور يُعتقد أنها شبكة من البحيرات تحت أرض كوكب المريخ.وذكرت مجلة “journal of geophysical research” في

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