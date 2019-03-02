شرطة ذي قار.. القبض على متهم جنوبي المحافظة

2019/03/02 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة ذي قار،اليوم السبت، القاء القبض على متهم بحوزته اسلحة جنوبي المحافظة.وقالت القيادة في بيان تلقت "العهد نيوز" نسخة منه، انه"تم القاء القبض

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