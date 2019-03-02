المديرية العامة لشؤون الايزيدية تؤكد قيام “داعش” بنحر 50 ايزيدية في سوريا

2019/03/02 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة:سومر نيوز

أقرت المديرية العامة لشؤون الايزيدية، السبت، بقيام عصابات “داعش” الإجرامية بنحر 50 مختطف...

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