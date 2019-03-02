تراجع إنتاج أوبك لأدنى مستوى في أربع سنوات خلال شباط الماضي

2019/03/02 | 19:20

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بغداد:سومر نيوز

كشف مسح أجرته وكالة “رويترز”، عن تراجع إنتاج نفط أوبك لأدنى مستوى في أربع سنوات خلال شباط...

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