2019/03/02 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت قوات شرطة مكافحة المخدرات مساء اليوم ،القبض على تاجر مخدرات وزوجته جنوب الحلة ، مركز محافظة بابل .وقال مصدر في شرطة بابل :” ان القبض على تاجر المخدرات وزوجته تم بكمين باحدى نقاط التفتيش على طريق الحلة ـ الديوانية “.واضاف انه :” تم ضبط خمسة آلاف حبة مخدرة مخبأة بعجلتهما.وتمت احالتهما للتحقيق […]

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