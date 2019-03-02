رئيس هيئة الحشد الشعبي وقائد العمليات المشتركة يزوران قضاء سنجار

2019/03/02 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار رئيس هيئة الحشد الشعبي ومستشار الأمن الوطني السيد فالح الفياض وقائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير رشيد يارالله والوفد المرافق لهما ، اليوم السبت ، قضاء سنجار غرب محافظة نينوى ضمن قاطع قوات وعد الله .وكان في استقبالهم قائد قوات وعد الله ابو اكبر الخالدي وعدد من الإخوة القادة والمجاهدين .وجاءت […]

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