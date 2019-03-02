بالصور:انطلاق مهرجان خان النخيلة الثقافي بنسخته الثالثة في كربلاء وبحضور جميع محافظات العراق

2019/03/02 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت صباح اليوم في محافظة كربلاء فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان خان النخيلة الثقافي بحضور كبير من مثقفي العراق وتمثيل حكومي واسع، حملت الدورة الثالثة من المهرجان اسم الروائي المغدور علاء مشذوب اذ استذكر المهرجان الفقيد بعرض نتاجاته الادبية في جناح خاص.قال وزير الثقافة والسياحة والاثار عبد الامير الحمداني خلال كلمة القاها في حفل الافتتاح “الوزارة عازمة على توفير البيئة الحقيقية للثقافة والمثقفين واعطاء هذه الشريحة الاجتماعية كل مستحقاتها لدورها في بناء البلاد اجتماعيا وثقافيا ومواجهة الافكار الهدامة التي تريد ان تنال من وحدتنا ووطننا”،

مبينا أن “من خطط الوزارة المستقبلية العمل على إحياء السياحة في البلاد ومواجهة وتذليل كل العقبات التي تعترضها ومن حق العراقي ان يفتخر بين الامم بما يمتلكه من ارث ثقافي وتاريخي وان الوزارة عازمة على إحياء كل المعالم الثقافية والادبية والاثارية في العراق”.

كما بين رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان النخيلة الثقافي الدكتور حميد الهلالي ان النسخة الثالثة من المهرجان تتضمن مايقارب 45 فعالية مختلفة تمثلت بالتشكيل والخط والزخرفة والنحت والكولاج والرسم والحرف اليدوية وعروضا مسرحية وبانتومايم وكروباتيك ولوحات فلكلورية يقدمها ادباء وفنانون وشعراء من جميع المحافظات العراقية (كركوك والرمادي والعمارة والبصرة ومن بابل).

مؤكدا ان الرصاصة لا تقتل الثقافة وكل الدماء العظيمة التي هدرت ستنبت وردا وتزهر كتبا وشعرا هذه هي الرسالة من تسمية النسخة الثالثة من المهرجان باسم المرحوم علاء مشذوب وشعب العراق شعب حي لن يموت، "خسرنا كاتب لكن الرسالة مستمرة لتقديم ثقافة وفن وشعرا بما يليق بالعراق".

أسامة الخفاجي/كربلاءمؤكدا ان الرصاصة لا تقتل الثقافة وكل الدماء العظيمة التي هدرت ستنبت وردا وتزهر كتبا وشعرا هذه هي الرسالة من تسمية النسخة الثالثة من المهرجان باسم المرحوم علاء مشذوب وشعب العراق شعب حي لن يموت، "خسرنا كاتب لكن الرسالة مستمرة لتقديم ثقافة وفن وشعرا بما يليق بالعراق".الفقرة الاخيرةتم التعديل كان بيها خطأ املائي

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