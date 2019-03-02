العراق يكشف موعد زيارة الرئيس الفلسطيني والرئيس الايراني الى بغداد

2019/03/02 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير الخارجية محمد علي الحكيم، السبت، موعد زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس الايراني حسن روحاني الى العاصمة بغداد.وقال الحكيم في تغريدة على تويتر وتابعته وكالة نون الخبرية، "تستمر بغداد باحتضان الاخوة والاصدقاء والتشاور معهم ضمن الحراك السياسي و الدبلوماسي المستمر".

واضاف، "يزورنا الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير خارجيته رياض المالكي يومي 3 و 4 وتعقبه زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير خارجيته ظريف يومي 11 و12 من هذا الشهر".

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