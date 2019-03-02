الفياض يزور قضاء سنجار غربي نينوى ويلتقي القيادات الأمنية والمحلية

2019/03/02 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار مستشار الامن الوطني ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، السبت، قضاء سنجار غربي محافظة نينوى، فيما التقى عددا من القيادات المحلية والامنية لبحث الاوضاع العامة في القضاء.وقال موفدنا، ان الفياض اجرى زيارة الى سنجار على رأس وفد حكومي وبرفقة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبدالامير يارالله للاطلاع على الاوضاع الامنية والخدمية في القضاء، ...

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