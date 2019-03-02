أفتتاح معرض لندن لفن الخط العربي

2019/03/02 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لندن - سالي المبارك

نظمت جمعية التشكيليين العراقيين في بريطانيا بالتعاون مع أكاديمية الفنون والتراث العربي في بريطانيا معرض لندن لفن الخط العربي والذي سيستمر الى أربعة أيام متتالية ابتداء من يوم أمس الأول من شهر مارس أذار .

تضمن برنامج الأفتتاح لليوم الأول ندوة للمعماري والخطاط العراقي المبدع طه الهيتي تحدث فيها عن الأيقاع في الخط العربي وشرح الأيقاع ومدى أهميته في جمال وتوازن كل شي حولنا من الحروف الى الموسيقى الى الأيقاع الهندسي في أشكال المباني وما يضيف لها من جمال ورقي الى الأيقاع بالطبيعة وكل ما حولنا بالكون بصورة أشمل.

تلتها أرتجالات موسيقية على العود من وحي الخط العربي للمايستروا السوري المبدع الأستاذ باسل صالح الذي أبدع بالعزف على العود ثم أطرب الحضور بصوته الشجي بأغاني من التراث العربي.

وعرض المعرض لوحات فنية للخط العربي بعضها تضمن أيات من القران الكريم وبعضها كان من وحي الشعر العربي ، والفنانين الذين شاركوا بالمعرض هم الفنان رياض الجزائري ، الفنان حسن الجراح ، الفنان عثمان الخزيم ، الفنان محمد أبو المجد ، الفنان لطفي أبو خبزة ، الفنان رياض العسكر ، الفنان حسين الحمداني ، الفنان رائد هوبي ، الفنان ثامر عباس ، الفنان محمد النوري ، الفنان طه الهيتي .

وتحرص أكاديمية الفنون والتراث العربي على المشاركة بهذا المعرض السنوي أدراكاً منها بأهمية الخط العربي ومدى تأثيره

في رسم الخارطة المعرفية للحضارة العربية والأسلامية وهو واحد من نشاطاتها الكثيرة في أحياء فن التراث العربي بالمهجر.

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