جدة هذا الطفل كادت تقتله بـعلاج شعبي يسمى “السكَوة”.. فما هو؟

2019/03/02 | 19:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-ناس نقل طفل (عامان)، الى مستشفى في العاصمة بغداد، بحالة حرجة في منطقة الرأس اثر وصفة شعبية كادت تقتله. وقالت الطبية سهاد الجبوري وهي من كوادر احدى مستشفيات الطفل في بغداد لـ”ناس” اليوم (2 اذار 2019)، ان “الطفل يعاني من اعراض مشاكل في الجهاز الهضمي وكانت جدة الطفل تغطي رأسه حتى لا تلفت انتباه الاطباء، […]

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