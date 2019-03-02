صحيفة حزب الله اللبناني تنشر خرائط لـ”قاعدتين أميركيتين” في العراق

2019/03/02 | 19:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس قالت صحيفة لبنانية، السبت، إن “القوات الأميركية بدأت بإنشاء قاعدتين عسكريتين جديدتين، على الخط الدولي الرابط بين بغداد والعاصمتين السورية والأردنية، وافادت أن اعداد القوات الأميركية تتجاوز الـ10 الاف جندي في العراق”.واضافت صحيفة الاخبار التابعة لحزب الله اللبناني في تقرير تابعه “ناس” اليوم (2 اذار 2019)، ان “الأميركيين يواصلون تمدّدهم في […]

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