اجتماع فضائي بين زحل والزهرة والمشتري هذه الليلة

2019/03/02 | 19:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت التقارير، أن" النجوم هذه ليست حقيقية، وإنما 3 كواكب من المجموعة الشمسية هي المشتري وزحل والزهرة، التي ستكون قريبة من القمر في السماء الصافية".

كما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، ، بحسب خبراء الرصد الفلكي، انه" من المنتظر أن يتقاطع القمر الذي سيكون على شكل هلال بالطبع، مع كوكب الزهرة هذه الليلة.

وأكدت الصحيفة، انه" وسيكون بإمكان القاطنين في الجزء الشمالي من الكرة الأرضية رؤية هذه الظاهرة بالعين المجردة، وبالتالي لن يكونوا مضطرين لشراء أجهزة رصد ومراقبة باهظة لرؤيتها".

وبحسب الخبراء، فإن" أفضل توقيت لمشاهدة لهذه الظاهرة الفلكية سيكون قبل شروق شمس، يوم الأحد، بنحو ساعة.

وأشارت الصحيفة بحسب الخبراء، إنه" في هذه الليلة سيكون كوكب الزهرة أكثر سطوعا وأقرب إلى القمر في حين سيكون كوكب زحل ظاهرا، لكن كوكب المشتري سيكون باهتا".

انتهى..م.ر

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